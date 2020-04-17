761 وفاة في فرنسا الجمعة جراء الإصابة بكورونا

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أعلن مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون الجمعة أنّ عدد الأشخاص المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 18681 مع احتساب الوفيات في دور رعاية المسنين وغيرها من المرافق الصحية الاجتماعية.
ولليوم الثالث على التوالي، انخفض عدد المصابين في المستشفيات ب115، كما عدد الخاضعين إلى العناية الفائقة الذي تراجع ب221. وأشار سلومون إلى انّه "انخفاض بطيئ ولكنه منتظم".
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