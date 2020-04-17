شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تطلق تحدى الخير بين أعضائها وتدعم 1200 أسرة مستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحدى الخير بين أعضاء التنسيقية؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية للأسر المصرية المستحقة والعمالة غير المنتظمة.

وصرحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه المبادرة جاءت إيمانا منها بالدور الاجتماعى لشباب الأحزاب والشباب السياسى فى وقت الأزمات، التى يحتاج فيه الوطن لسواعد الجميع، وهو ما يتطلب اصطفافا خلف الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة.

وأكدت التنسيقية، أن الأمم العريقة والراسخة هى التى تصمد فى مواجهة الأزمات، وجائحة كورونا تعد اختبارا للإنسانية ودعوة للتعاون والتكامل بين أبناء الوطن.

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وأوضحت التنسيقية، أن قطار التحدى بدأ من ٥٠ شنطة من الاحتياجات والسلع الأساسية حتى وصل إلى ١٢٠٠ شنطة بتعاون وتكاتف جميع أعضاء التنسيقية، وحرصهم على أن يقدموا جزءا ولو بسيطا لمساعدة أهالينا من الأسر المستحقة والعمالة المنتظمة التى تضررت بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إيصال هذه المساعدات إلى الأسر المستحقة فى عدد من محافظات الجمهورية من خلال نواب المحافظين أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، لتوجيهها للأسر المستحقة، وتضافرا لكافة الجهود خلف الإجراءات الاحترازية فى مواجهة الفيروس.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى ختام التحدى الدعوة للشباب المصرى بكل فئاته، بأن يقدموا يد العون والمساعدة فى شهر الخير لأشقائهم فى الوطن، حتى نعبر جميعا من الأزمة سالمين.