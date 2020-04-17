شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بوضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب علي بدر، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، واستغلال الأزمة الراهنة لوضع اُطر جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة المحاصيل الأساسية، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بقطاع الزراعة الذى يعد من أبرز مقومات الاقتصاد المصرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة، يعنى الكثير، سواء من خلال توفير العملة الصعبة، أو تعظيم المنتج المحلى، على أن يكون هناك استراتيجية يتم وضعها بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بهذا الأمر للوقوف على كيفية تحقيق الاكتفاء، سواء من خلال التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية، أو استنباط سلالات تعطى ضعف الانتاجية، او عودة الدورة الزراعية.

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وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الأساسية، لافتا إلى أن تطبيق نص المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى والتزام الدولة تسعير المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من الفلاحين بأسعار تحقق هامش ربح مناسب لهم أول خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، فأسعار المحاصيل الاستراتيجية فى حاجة لإعادة النظر بما يضمن تشجيع المزارعين على الإقبال عليها، فى الوقت الذى يتم التصدي للسوق السوداء.

جدير بالذكر أن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، قال إن اللجنة تدرس تقديم مذكرة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن اللجنة تنسق مع الأجهزة المختصة بقطاعات الزراعة والرى، بشأن خطة العمل فى تلك الفترة والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وبحث آثار تلك الجهود على الفلاحين والمزارعين، والعمل على تخفيفها.