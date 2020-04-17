محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من التحذيرات الطبية عن تأثيرات شديدة الخطورة لعقار هيدروكسي كلوروكين، قررت روسيا البدء في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بهذا الدواء الذي يتبناه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

عقار هيدروكسي كلوروكين يستخدم منذ عقود لعلاج الملاريا، وقالت تقارير طبية عديدة إنه يسبب اضطرابا حادا في ضربات القلب لدى المصابين بفيروس كورونا.

وأرسلت السلطات الروسية توجيهات ببدء العلاج بهيدروكسي كلوروكين إلى المستشفيات، بعد استقبال موسكو نحو 70 ألف عبوة منه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف هيدروكسي كلوروكين بأنه "هدية من السماء"، غير أن الولايات المتحدة نفسها شهدت مؤخرا حالة وفاة لسيدة بأعراض فيروس كورونا الجديد، بعد إعطائها جرعات دوائية من بينها العقار الذي يبشر به ترامب.

وسبق أن حذرت السلطات الصحية الفرنسية من أنها تلقت معلومات عن 30 أثرا جانبيا خطيرا و3 وفيات، لمصابين تم علاجهم بدواء بلاكونيل الذي يحتوي على هيدروكسي كلوروكين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تبدأ علاج كورونا بدواء "هدية من السماء".. وباحثون يحذرون: قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.