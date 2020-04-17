مأمورية تداهم منزلا اتخذ مالكه مخزنا للمستلزمات الطبية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص، اتخذ منزله بمدينة المنصورة مخزنا غير مرخص للمستلزكات الطبية. التحريات أشارت إلى أن المتهم يخزن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة لتصنيعها مستغلاً الظروف الراهنة، لبيعها بالسوق السوداء محققا أرباحاً غير مشروعة. وعُثر بالمخزن على 1.5 طن من الكحول معبأة في 3559 عبوة زجاجية، 22500 كمامة طبية، 2000 لاصق "إستيكر" مدون عليها (كحول طبى 70 %) إضافة إلى 30 كيلو جراما من القماش المستخدم في تصنيع الكمامات. بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء. واتخذ القوات الإجراءات القانونية اللازمة.

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