محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قدم الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، عدة نصائح طبية مهمة، للشعب المصري بمناسبة الأعياد القادمة، وعلى رأسها عيد شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين المقبل.
وقال جبور خلال فيديو نشره على حساب المنظمة، مساء اليوم: إنني أهنئ الشعب المصري بمناسبة الأعياد المقبلة، ولابد أن نبتعد عن التجمعات وأن تظل في البيت للوقاية من فيروس كوفيد-19.
وأضاف جبور: "لابد أن نبتعد عن الممارسات الخاطئة مثل التدخين والشيشة، وأن نختار مصادر موثوقة فيها، حتى لا تحدث مشاكل صحية للبعض، مما يضغط على نظام الصحة المصري".
وأكمل جبور: "يجب أن نعتمد على نظام صحي جيد لنقوي جهاز المناعة، وأن نمارس عددًا من التمارين الرياضية، دفعًا للملل وتقوية للجهاز المناعي".
كانت هذه تفاصيل خبر ابتعدوا عن الشيشة والفسيخ.. رسالة من "الصحة العالمية" للمصريين قبل شم النسيم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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