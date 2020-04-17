روسيا: تعليق أمريكا تمويل منظمة الصحة العالمية يأتي بنتائج عكسية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تعليق الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية واتهامها بالقصور في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بأنه أمر غير مسؤول وسيأتي بنتائج عكسية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن تصريح زاخاروفا، قولها "نعتبر محاولات الولايات المتحدة لاتهام منظمة الصحة العالمية بعدم الكفاءة وعدم الشفافية وتحميلها كامل المسؤولية عما يجري هناك بأنه عمل غير مسؤول وسيأتي بنتائج عكسية. فمن الخطأ تماما الآن أن ننأى عن منظمة الصحة العالمية ونتهمها بكل شيء".

وأكدت زاخاروفا أنه لا أساس من الصحة على الإطلاق لجميع الاتهامات الموجهة ضد منظمة الصحة العالمية من سلبية وعدم شفافية ونية سيئة.

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وأضافت الدبلوماسية الروسية "لقد شاركنا بالفعل التسلسل الزمني لأعمال منظمة الصحة العالمية - وهي متاحة على موقع الوزارة عبر الإنترنت. وبعد تلقي البيانات الأولية، بدأت منظمة الصحة العالمية في العمل بنشاط وأعلنت جميع الخطوات التي تتخذها في هذا الصدد".

وتابعت قائلة "في جميع مراحل تطور الوباء، كانت منظمة الصحة العالمية تعمل بموجب صلاحياتها وبالامتثال الصارم لسياسات الدول الأعضاء فيها وبالاعتماد على بيانات البحث".

وأشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن تتحدث عن منظمة الصحة العالمية كما لو أنها لا علاقة لها بالمنظمة على الرغم من أن مساعدين للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمريكيان. وعلاوة على ذلك، فإن الأمريكيين ممثلون على نطاق واسع في جميع أقسام منظمة الصحة العالمية ولجان الخبراء، بما في ذلك لجنة الطوارئ.