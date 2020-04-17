​لحل أزمات العاملين.. وزير السياحة يناقش دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، لمناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية.

وبحسب ببان اليوم، حرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية خلال الأسابيع الماضية على مناقشة استحداث هذا الصندوق. حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، ما يحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم، أو تقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، وخاصة أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

وأعرب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن قيام القطاع الخاص بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق من ايرادات السياحة بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية، في إطار موافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف مؤخرا على مقترح انشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع، وأكد تقديره لتبني وزارة السياحة والآثار لفكرة استحداث الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص لأول مرة وذلك للاحتفاظ بالعمالة المدربة وللحفاظ على حقوقهم أثناء الأزمات السياحية.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، وافق أمس الخميس على مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحي ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية.