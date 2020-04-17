غلق المحال والكورنيش خلال احتفالات شم النسيم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء طارق الفقي؛ محافظ سوهاج؛ اليوم الجمعة؛ قرارًا بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات العامة والمسطحات الخضراء، خلال الاحتفالات بشم النسيم.

كما قرر المحافظ إغلاق الكورنيش الشرقي بسوهاج بالإضافة إلى الحارة الشرقية للكورنيش الغربي من ناحية النيل وأماكن تجمع المواطنين بشكل كامل على مدار ٢٤ ساعة يومي الأحد و الاثنين، وتخصص الحارة الغربية من الكورنيش الغربى لمرور السيارات.

كما أصدر "الفقي" قرارًا بإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات بشكل كامل يوم الاثنين المقبل، ويستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت خارج المولات ومحال البقالة وبدال التموين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.