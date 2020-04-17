محافظ القاهرة: إجراءات جديدة بشأن محال الأسماك المملحة في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توافر الخبز بجميع منافذ بيع العاصمة، مشيرًا إلى أن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها كما تم تشديد الرقابة عليها بجميع الأحياء لضمان إنتاج كامل حصة الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.

وطالب محافظ القاهرة، وفق بيان، اليوم الجمعة، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددًا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.

وشدد محافظ القاهرة، على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع ومحال بيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والثلاجات التي يتم حفظ الأسماك بها وسحب عينات منها وإرسالها لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام، ما هو غير صالح حفاظًا على الصحة العامة للجمهور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين البعد عن شراء السلع مجهولة المصدر والتزام المنازل طوال مدة الإجازات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.​