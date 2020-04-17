صندوق النقد الدولي يؤكد ان الاولوية الراهنة هي إنقاذ الأرواح و دعم الإنفاق على الصحة‎

صرح اليوم الخميس 16 افريل 2020 جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي و ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع الاكترونية للمؤسسة المالية الدولية المؤتمر الصحفي عن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطىبان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد تعرضت لصدمتين كبيرتين تعزز كل منهما آثار الأخرى : فإلى جانب الآثار المدمرة على صحة الإنسان، تتسبب جائحة كوفيد-19 والهبوط في أسعار النفط في حدوث اضطراب اقتصادي كبير بالمنطقة من خلال صدمات العرض والطلب المتزامنة.

و اكد المسؤول في الصندوق، في هذا الاطار، ان البلدان كانت سريعة في استجاباتها لمواجهة الأزمة: فقد اتخذت إجراءات لحماية الأرواح واحتواء انتشار الفيروس ودعم القطاعات المتضررة بشدة.

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وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على الصحة العامة في كل البلدان لدعم الحالة الطارئة وتعزيز البنية التحتية في مجال الرعاية الصحية فقد تباينت الاستجابات المتعلقة بالصحة حسب حالة الاستعداد ومستويات الإنفاق الحالي مبرزا ان الأثر الاقتصادي سيكون بالغا، حيث تسجل المنطقة انكماشا في 2020 بمتوسط قدره 3.1% اذ قامت وفق جهاد ازعور معظم بلدان المنطقة بتعديل توقعات النمو بالخفض بأكثر من 4 نقاط مائوية في سنة واحدة، وهو ما يعادل استبعاد 425 مليار دولار من الناتج الكلي للمنطقة. وجاءت هذه التعديلات بالنسبة لكل البلدان تقريبا أعلى من التعديلات المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.

هذا و تم التاكيد من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي على ان الأولوية القصوى هي إنقاذ الأرواح و استيعاب الإنفاق الأساسي على الصحة، بغض النظر عن الحيز المالي. أما النفقات غير الأساسية فينبغي تأجيلها لإيجاد الحيز اللازم للتصرف.

وقد يلزم توفير التمويل الخارجي والدعم من الجهات المانحة. كما ينبغي حسب تقييمه أن توفر السياسات الحماية لمحركات النمو، مع تخفيف الأثر الواقع على الأسر، والقطاعات الأشد تضررا، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: فينبغي أن تكفل سياسة المالية العامة توفير شبكات الأمان الاجتماعي الكافية، وتقديم مساعدات التخفيف الضريبي، وإعانات الدعم، والتحويلات المؤقتة والموجهة للمستحقين. وينبغي أن تضمن السياسات النقدية والمالية تلبية احتياجات السيولة مع الحفاظ على السلامة المالية.