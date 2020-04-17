دبي تمدد "التعقيم الشامل" لمواجهة كورونا أسبوعًا إضافيًا

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا، لمدة أسبوع إضافي، وفقا لشبكة سكاي نيوز.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، الجمعة، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في الإمارة "مددت برنامج التعقيم الشامل، على مدار 24 ساعة يوميا، ولمدة أسبوع إضافي، وذلك فيضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري".
وتنفذ الإمارات حملة التعقيم منذ 26 مارس، ووسعت دبي في الرابع من أبريل نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.
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