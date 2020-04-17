فى السعودية .. مركز قياس يكشف موعد الاختبار التحصيلي للطلاب

بعد إعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أمس عن إلغاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1441، واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول بنجاح كافة الطلاب، مع وضع ضوابط لطلاب الثانوية العامة، زاد البحث من قبل الطلاب على موعد الاختبار التحصيلي عبر منصة قياس.

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وجاء ذلك نظرًا للاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة بمختلف قطاعتها ومنها غلق المؤسسات التعليمية لتخفيف التجمعات حتى تتمكن من مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ويعتبر الاختبار التحصيلي من مركز قياس عبارة عن اختبار مؤقت لجميع طلاب المرحلة الثانوية بالسعودية ومنقسم لقسمين هما:"اختبار تحصيلي للقسم العلمي، واختبار تحصيلي للقسم الأدبي"، ويأتي الهدف منه هو أن معرفة قدر استفادة الطلاب من جميع المواد الدراسية التي تعلموها في مرحلة الثانوية ومدى تحصيلهم لها حسب تخصص كلا منهم سواء للمواد العلمية من فيزياء وكيمياء واحياء أو الأدبية من تاريخ وجغرافيا ولغة عربية

وغيرها.

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ويكون جزء منه ورقي وأخر الكتروني، وأعلن مركز قياس موعد الاختبار التحصيلي الورقي سيكون في شهر شوال المقبل، دون تحديد التاريخ حيث يتوقف اجراء الاختبار على امكانية الدولة في محاربة فيروس كورونا وما سيكون الوضع عليه في ذلك الوقت، حيث يمكن التأجيل إن استمر الفيروس في الانتشار، وهنا سيستمر القطاع التعليمي بمنظومة التعليم عن بعد.

طريقة التسجيل في قياس

1. يزور الطالب الموقع التالي e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/

2. لابد أن يملئ البيانات المطلوبة منه.

3. يضغط علي كلمة إستمرار .

4. يدخل علي صفحة الإختبارات وإبدء .