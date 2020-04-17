تسجيل 630 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك

أفاد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، بتسجيل 630 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الخميس، مقابل 606 حالات وفاة في اليوم الذي قبله،

حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض يوم أمس

إلى 17316 شخصا، وهو أدنى مستوى منذ 5 أبريل.

وأضاف كومو أنه يحتاج إلى الدعم الفدرالي لتكثيف اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس، غير أنه أبدى امتعاضه من فشل إدارة ترامب في توفير الدعم اللازم للولايات.