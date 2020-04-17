الجزائر تسجل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418 ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا. إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا. وكانت السلطات الصحية أفادت، أمس الخميس، بتسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بالفيروس.

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