أول وفاتين في صناعة الفضاء الروسية بسبب كورونا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالتي وفاة بين موظفيها في قطاع صناعة الفضاء بفيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابتهما بـ"كوفيد-19" ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في مجال الفضاء المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد حتى 17 أبريل 42 شخصاً، تعافى منهم أربعة، وتوفي اثنان من المتخصصين،

بأعمار تناهز الـ 62 و68 عامًا على التوالي، في المستشفيات، وتوفي موظف في شركة أخرى، كان على قائمة المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بسبب الالتهاب الرئوي الثنائي عن عمر يناهز الـ58 عامًا.

هذا وأعلن المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في الـ18 من شهر آذار/مارس

الماضي، أن الوكالة تخطط لإجلاء جميع موظفيها من قاعدة كورو الفضائية (أمريكا الجنوبية) بسبب وباء فيروس "كورونا".

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليماً من أقاليم البلاد، مشيراً إلى تسجيل 41 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ وإجمالي الوفيات 273 شخصا، بينمى تعافى 286 شخص وغادروا المستشفيات ليبلغ بذلك عدد المتعافين من "كوفيد-19" 2590 شخصاً.