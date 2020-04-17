الكرملين: حجب جوجل لحسابات وسائل إعلام روسية أمر غير مقبول

أكد الكرملين أن حجب شركة "غوغل" حسابات تابعة لوسائل إعلام روسية أمر غير مقبول، معربا عن أمل موسكو في مراجعة هذا القرار ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ردا على سؤالحول موقف الكرملين من الإجراءات التي اتخذتها "جوجل": "سلبي للغاية نعتقد أن هذا الأمر غير مقبول".
وأضاف بيسكوف: "نأمل في أن تتم مراجعة هذا القرار، مثلما تم القيام مع مواد وحسابات أخرى، لأنهينبغي على الشركة الحفاظ على سمعتها".
ويأتي تصريح بيسكوف تعليقا على إعلان "الوكالة الفدرالية للأنباء" الروسية حول حجب شركة "غوغل" حساب الوكالة وصفحة أخرى تابعة لها في موقع "يوتيوب" ما أدى إلى حذف "عشرات آلاف التقارير والأفلام الوثائقية".
ووفقا للوكالة الروسية، فإن "غوغل" استندت في قرارها لمزاعم "انتهاك قواعد الشركة عند نشر هذه المواد الإعلامية".
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