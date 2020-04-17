روسيا تعلن عن نتائج واعدة لاختبارات اللقاحات ضد فيروس كورونا

أعلنت روسيا عن تحقيق "نتائج واعدة" في جهود تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مرحلة الاختبارات قبل السريرية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، خلال اجتماع ترأسه الرئيس، فلاديمير بوتين، بشأن جهود مكافحة فيروس كورونا: "تم بدء الاختبارات قبل السريرية. ويجري إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. تم تحقيق نتائج

واعدة".

وشدد موراشكو على ضرورة تأكيد أمن وفعالية كل لقاح قبل إطلاق عملية إنتاجه، بما في ذلك عبر طرق بديلة.

وأفاد وزير الصحة الروسي بإطلاق عملية إعداد "منشآت الإنتاج" للقاحات المحتملة، مبينا أن "الأعمال في كل الاتجاهات تجري بصورة متزامنة".

Advertisements

من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي أن "العمل يجري بشكل

ناجح على وجه العموم"، مؤكدا أن 7 منصات علمية تبذل جهودا لتطوير لقاحات ضد الفيروس.

وشدد بوتين على ضرورة ضمان القدرات الإنتاجية الكافية بعد تطوير اللقاح المناسب، فيما طرح سؤالا حول ما إذا كان من الممكن تصميمه في أقل الحدود الزمنية المخطط لها، أي قبل الربع الثالث من العام الحالي.

وفي هذا الشأن، أجاب وزير الصحة: "نعمل جاهدين في هذا الاتجاه، وندرس خيارات مختلفة مع المجتمع العلمي، بما في ذلك اللقاحات المستخدمة للوقاية من أمراض أخرى".