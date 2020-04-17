معاملة القيادة العسكرية الخليجية الموحدة كبعثة دبلوماسية

شروط وأحكام
1- لا تمس حرمة المقر، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري حياله، ولا يجوز كذلك لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بموافقة مكتوبة من القائد. وفي حال الضرورة لابد من توافر الأسباب المعقولة لدخول المقر.
2- تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية المبنى وعدم الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه.
3- يحق للقيادة العسكرية أن ترفع شعار مجلس التعاون وأعلام دوله داخل المقر.
4- لا يجوز استخدام المقر في أغراض تتنافى مع أعمال القيادة العسكرية أو مسؤولياتها وأهدافها، أو مع مصالح المملكة العربية السعودية، ولا يجوز- بأي حال من الأحوال - استخدام المقر ملجأ يؤوي إليه أو يحتمي فيه أي شخص.
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