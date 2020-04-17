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وزير الخارجية يبحث العلاقات والمستجدات مع نظيره التونسي

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الريّ.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.


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