الأمم المتحدة: أفريقيا تحتاج إلى 200 مليار دولار للاستجابة لكورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن القارة الأفريقية بحاجة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية.

ودعا جوتيريش، خلال مؤتمر افتراضي عن أفريقيا استضافه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الدائنين إلى تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقراً.

وحذر أمين عام المنظمة الدولية من أن دولاً كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ولتعبئة مزيد من الموارد، قال جوتيريش إن صندوق النقد الدولي يجب أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة. ويماثل ذلك قيام بنك مركزي "بطباعة" نقود جديدة.

وسبق أن دعت منظمات مالية أخرى إلى تعليق خدمة الديون عن الدول الأشد فقراً لتتمكن من مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

واتفق مسؤولو المالية في دول مجموعة العشرين، أول أمس الأربعاء، على تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقراً بدءاً من أول مايو المقبل وحتى نهاية العام، في حين ساندت مجموعة من الدائنين من القطاع الخاص أيضاً تقديم تخفيف لأعباء الديون.