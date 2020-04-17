بوتين وماكرون يبحثان عقد اجتماع للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، احتمال عقد اجتماع عبر الفيديو بين قادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي فيما يسعى العالم جاهداً لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الكرملين، في بيان، أن الرئيسين الروسي والفرنسي بحثا، في اتصال هاتفي تمحور حول وباء كوفيد-19، "احتمال تنظيم اجتماع عمل" عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لقادة الدول دائمة العضوية في المجلس من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي: روسيا وفرنسا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجلس على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الوباء.

من جهته، عبر السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغين عن أسفه "للصمت المدوي" لمجلس الأمن الدولي في كيفية مواجهة أزمة كوفيد-19.

وكان آخر مثال على انقسام الدول في مواجهة كورونا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية متهماً إياها بأنها أساءت إدارة الأزمة. وهو القرار الذي انتقدته باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

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