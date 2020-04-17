مجلس الأمن يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، القاضي بوقف إطلاق نار من جانب واحد في اليمن دعماً لعملية السلام التي تتولاها الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام بهذا الشأن.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم للاستجابة الإيجابية من قبل الحكومة اليمنية لنداء وقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره مجلس الأمن الدولي بعد توافق جميع الأعضاء حوله اليوم. وأعرب البيان عن تأييد أعضاء المجلس لنداء الأمين العام في 25 مارس الماضي والقاضي بدعوة جميع الأطراف في اليمن إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وشدد البيان على الأهمية الحيوية للتدابير الإنسانية والاقتصادية والوصول إلى المحتاجين والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ضوء جائحة «كورونا».

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