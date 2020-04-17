

أعلنت السلطات الروسية تسجيل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الجملي إلى 32007 إصابات.

وأعلن مركز المعلومات الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 273 حالة، وتماثل للشفاء أكثر من 2500 شخص حتى الآن.

وسجلت روسيا ارتفاعاً مطرداً في الأيام الأخيرة في عدد المصابين، حيث ارتفع اليوم الجمعة بواقع 621 إصابة مقارنة باليوم السابق.

وأعلنت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا، أمس الخميس، عن تسجيل 3448 إصابة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعلن يوم الاثنين الماضي ان بلاده تمكنت حتى الآن من التعامل مع فيروس كورونا بصورة فعالة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات كورونا على أساس يومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.