السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بتخفيضات إنتاج النفط

في بيان مشترك أكدت كل من السعودية وروسيا، الخميس، التزامهما بتنفيذ تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها مؤخراً.

جاء ذلك عقب اتصال هاتفي بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، في إطار مشاوراتهما المنتظمة حول أوضاع السوق البترولية.

وذكر البيان أن «السعودية وروسيا عملتا بشكل حثيث مع الدول الأخرى الأعضاء في (أوبك+)، وكذلك مع الدول المنتجة الأخرى للبترول، للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقرار للسوق البترولية».

وأضاف: «نؤكد أن بلدينا ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، وسوف تستمران في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، وأنهما على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك+) والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك».

وأبدت السعودية وروسيا ثقتهما بمحافظة الشركاء في اتفاق «أوبك+» والمنتجين الآخرين على التزاماتهم، لتحقيق الأهداف المرجوة.



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