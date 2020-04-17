نينوى تقرر تأجيل دخول الوافدين إلى المحافظة

أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، الجمعة، عن تأجيل دخول الوافدين إلى المحافظة إلى اشعار آخر.



وأضاف العبادي، أن "القرار جاء بعد حصول موافقة محافظ نينوى نجم الجبوري على توصياتها التي تمخض عنها الاجتماع الطارئ الذي عقدته الخلية مساء اليوم".

وقال الناطق باسم الخلية عدي العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على المعطيات الواردة وللحفاظ على خلو المحافظة من خطر تفشي فايروس كورونا قررت خلية الازمة الصحية تأجيل دخول الوافدين الى المحافظة الى إشعار آخر".وأضاف العبادي، أن "القرار جاء بعد حصول موافقة محافظ نينوى نجم الجبوري على توصياتها التي تمخض عنها الاجتماع الطارئ الذي عقدته الخلية مساء اليوم".

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