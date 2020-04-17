630 وفاة جديدة بفيروس كورونا في نيويورك

وقال كومو إن "عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض يوم أمس إلى 17316 شخصا، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من نيسان الجاري".

وأضاف أنه "يحتاج إلى الدعم الفدرالي لتكثيف اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس، غير أنه أبدى امتعاضه من فشل إدارة ترامب في توفير الدعم اللازم للولايات".



وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المصابين بكورونا في عموم الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 680 ألف إصابة، فيما تجاوزت حالات الوفاة 35 ألفا.