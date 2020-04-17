بعد شفائهم من الوباء.. كورونا يصيب 163 شخصاً في كوريا الجنوبية

وبحسب الفئات العمرية، بلغ العدد 38 شخصا (23.3%) في العشرينات، و32 شخصا(19.6%) في الخمسينات و24 شخصا(14.7%) في الثلاثينات، وفقا لوكالة يونهاب.

واستغرق الأمر فترة ما بين يوم واحد إلى 35 يوما لظهور نتائج الاختبار إيجابية مرة أخرى. وبلغ متوسط الفترة 13.5 يوما.



وطبقا لنتائج الفحص الذي أجرته السلطات الصحية على 137 من بين الـ 163 شخصا، ظهرت أعراض طفيفة على 61 شخصا منهم (43.9%).

وهؤلاء الذين أصابهم الفيروس مرة ثانية لم ينقلوا العدوى للمخالطين لهم، فقد راقب الأطباء 294 شخصا من المخالطين، منهم 38 شخصا جرت مراقبتهم لمدة 14 يوما، ولا يزال 256 شخصا آخرين يخضعون للمراقبة والفحص، ولم يُلاحظ حتى الآن انتقال العدوى الثاني.