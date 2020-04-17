أعلنت مراكز كوريا الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، عن إصابة 163 شخصاً بفيروس كورونا مرة أخرى بعد تماثلهم للشفاء ورفع الحجر الصحي عنهم.
واستغرق الأمر فترة ما بين يوم واحد إلى 35 يوما لظهور نتائج الاختبار إيجابية مرة أخرى. وبلغ متوسط الفترة 13.5 يوما.
وطبقا لنتائج الفحص الذي أجرته السلطات الصحية على 137 من بين الـ 163 شخصا، ظهرت أعراض طفيفة على 61 شخصا منهم (43.9%).
وهؤلاء الذين أصابهم الفيروس مرة ثانية لم ينقلوا العدوى للمخالطين لهم، فقد راقب الأطباء 294 شخصا من المخالطين، منهم 38 شخصا جرت مراقبتهم لمدة 14 يوما، ولا يزال 256 شخصا آخرين يخضعون للمراقبة والفحص، ولم يُلاحظ حتى الآن انتقال العدوى الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائهم من الوباء.. كورونا يصيب 163 شخصاً في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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