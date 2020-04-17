الإمارات توفر عيادات لإجراء فحص كورونا للعمالة الوافدة مجاناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي توفير عيادات في منطقة مصفح بأبوظبي مجهزة لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" مجانا وذلك ضمن جهود حكومة أبوظبي لتعزيز التدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة العمالة الوافدة ومحاربة الفيروس.



و أهابت الدائرة في تعميم لها بكل من تظهر عليه أعراض المرض كالسعال و ارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس لا سيما من يزيد عمره عن 50 عاما، بالتوجه إلى العيادات المخصصة للحصول على الفحص والعلاج المجاني. و أكدت أن هذه الخدمة المجانية متاحة للجميع بمن فيهم المخالفون لأنظمة الإقامة.

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تأتي هذه الخطوة استكمالا لسلسلة من الإجراءات الاحترازية لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية لجميع أطياف المجتمع والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكافية والوقوف على سلامتهم وصحتهم والتأكد من خلوهم من المرض.

هذا فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن إجرائها 25 ألف فحص، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات في مختلف مناطق الدولة، إذ سجلت الإمارات أمس الخميس، 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و61 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.