قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن عيد شم النسيم

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً اليوم، الجمعة، باعتبار الإثنين المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم.
وقرر مدبولي اعتبار يوم الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
يشار إلى أن مدبولي قد طالب المواطنين بإلالتزام والحرص الشديد والابتعاد عن أية تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود، مؤكداً أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين.
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