منسقية لجان إتحاد بلديات الضنية ناقشت عمل اللجان

اجتمعت منسقية لجان إتحاد بلديات الضنية، على مدى يومين متتاليين، في مقر الإتحاد في بلدة بخعون، في حضور رئيس الإتحاد محمد سعدية والأعضاء، للتشاور بتطورات الأمور المتعلقة بفيروس كورونا وسبل مواجهته، موضحةً أنه "تمت مناقشة عمل كل لجنة وضرورة التنسيق بين اللجان المختلفة لضمان نجاح الخطة الموضوعة، برغم كل التحديات التي تهدد سلامة المجتمع وأمنه، وأهمها الأزمة الإقتصادية التي زادت حدة مع إجراءات التعبئة العامة التي اقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس".
وأشارت في بيان إلى أنه "جرت خلال الإجتماعات مناقشة عمل شرطة المتطوعين، وضرورة التنسيق مع لجنة الإتصال ولجنة التوصيل بانتظار التصاريح"، كما عرض الحاضرون خطة تحدد خطوات جمع المعلومات من البلديات "من أجل تسهيل إعطاء المعونات للأسر المتعففة وخصوصا أن شهر رمضان الكريم قد اقترب مجيئه".
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