تكريم الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء في طرابلس بهدايا رمزية

زارت رئيسة جمعية "الدار العالي" عقيلة النائب ​علي درويش​ السيدة أليسار بركات، على رأس وفد من الجمعية، ​مستشفى​ "الشفاء" في ​طرابلس​، ضمن حملة الجمعية وقرية ​بدر حسون​ البيئية- ​خان الصابون​، لدعم الطواقم الطبية في المدينة وتكريمها، وقدمت هدايا رمزية من إنتاج خان الصابون للممرضين والأطباء العاملين في قسم طوارئ ​كورونا​.

وجالت بركات في أرجاء المستشفى مطلعة على التجهيزات والاستعدادات للتعامل مع مصابي كورونا، وأثنت على "الدور الكبير القائم على عاتق الاطباء والممرضين"، مشددة على "اننا سويا سنستطيع التغلب على الوباء وتخطي هذه المرحلة بأقل الخسائر".