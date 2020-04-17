الشيخ العيلاني: أليس من المستغرب ان تكون زيارة دياب لصيدا يوم غد بدعوة من السنيورة؟

سأل إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني "أليس من المستغرب ان تكون زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الى صيدا يوم غد بدعوة من الرئيس فؤاد السنيورة؟ علما ان لصيدا نائبيها اللذان يمثلانها في المجلس النيابي وانتخبا من قبل الصيداويين مما يعني انهما المدخل الشرعي للمدينة؟
ولفت الشيخ العيلاني الى ان زيارة دياب بهذه الطريقة "هي عملية التفاف على القرار الصيداوي لجهة المستشفى التركي وتوضع حولها عدة علامات استفهام، وكان من المفترض ان تحظى بإجماع وترحيب وتنسيق مع مرجعيات المدينة للإستفادة منها لمصلحة المدينة وتعزيز وحدتها".
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