الشيخ العيلاني: أليس من المستغرب ان تكون زيارة دياب لصيدا يوم غد بدعوة من السنيورة؟

سأل إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ "أليس من المستغرب ان تكون زيارة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الى صيدا يوم غد بدعوة من الرئيس ​فؤاد السنيورة​؟ علما ان لصيدا نائبيها اللذان يمثلانها في ​المجلس النيابي​ وانتخبا من قبل الصيداويين مما يعني انهما المدخل الشرعي للمدينة؟

ولفت الشيخ العيلاني الى ان زيارة دياب بهذه الطريقة "هي عملية التفاف على القرار الصيداوي لجهة ​المستشفى التركي​ وتوضع حولها عدة علامات استفهام، وكان من المفترض ان تحظى بإجماع وترحيب وتنسيق مع مرجعيات المدينة للإستفادة منها لمصلحة المدينة وتعزيز وحدتها".