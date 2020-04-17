بلدية طرابلس ردا على السيد: لم نستثن أحدا من سكان المناطق الشعبية

نفت بلدية ​طرابلس​ ما صدر عن نقيب السواقين في ​الشمال​ ​شادي السيد​، اليوم، في مقر النقابة في طرابلس، بعد لقائه عددا من ​السائقين العموميين​ الذين اشتكوا من استثنائهم من مبادرة ​بلدية طرابلس​.

وأكدت البلدية، في بيان، أن "قرار المجلس البلدي لم يستثن أحدا من الساكنين في المناطق الشعبية التي شملها المسح في توزيع القسائم الشرائية سوى الموظفين لدى الدوائر الرسمية، وكان المعيار الوحيد هو السكن في الشقة ولم ينظر إلى مهنة الساكن أو مكان سجله سواء كان من قضاء طرابلس أو عكار أو ​المنية​ ​الضنية​ أو ​الكورة​ و​زغرتا​ وغيرها من مناطق الجوار".