نفت بلدية طرابلس ما صدر عن نقيب السواقين في الشمال شادي السيد، اليوم، في مقر النقابة في طرابلس، بعد لقائه عددا من السائقين العموميين الذين اشتكوا من استثنائهم من مبادرة بلدية طرابلس.
وأكدت البلدية، في بيان، أن "قرار المجلس البلدي لم يستثن أحدا من الساكنين في المناطق الشعبية التي شملها المسح في توزيع القسائم الشرائية سوى الموظفين لدى الدوائر الرسمية، وكان المعيار الوحيد هو السكن في الشقة ولم ينظر إلى مهنة الساكن أو مكان سجله سواء كان من قضاء طرابلس أو عكار أو المنية الضنية أو الكورة وزغرتا وغيرها من مناطق الجوار".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية طرابلس ردا على السيد: لم نستثن أحدا من سكان المناطق الشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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