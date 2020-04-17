الحركة البيئية اللبنانية: لإطلاق حوار عام وشفاف للبحث باستراتيجية جديدة مستدامة لقطاع المياه

تشكر الحركة البيئية ال​لبنان​ية كل "الناشطين والجمعيات والمجموعات في لبنان والاغتراب على نضالهم الصادق لإنقاذ ​مرج بسري​"، مؤكدة على "موقفها الإيجابي من إطلاق حوار عام وشفاف للبحث في استراتيجية جديدة مستدامة ل​قطاع المياه​ تحافظ على ثروتنا المائيّة وتؤمن مياه اضافية ل​بيروت​ دون الحاجة الى إنشاء سدود مكلفة مالياً وبيئياً، وتحث ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ على الاستفادة من الاستملاكات التي حصلت في مرج بسري لإعلانه محمية وتكريسه للزراعة و​السياحة​ البيئية والدينية والأثرية".

ورحبت الحركة بـ"طرح ​البنك الدولي​ بتحويل الاموال غير المنفقة ضمن مشروع ​سد بسري​ وهو ما سبق للحركة البيئية اللبنانية ان طالبت به، واستخدامها بشكل أكثر فعالية للإستجابة لإحتياجات ​الشعب اللبناني​ الملحّة والمستجدة حديثاً".