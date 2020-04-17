تشكر الحركة البيئية اللبنانية كل "الناشطين والجمعيات والمجموعات في لبنان والاغتراب على نضالهم الصادق لإنقاذ مرج بسري"، مؤكدة على "موقفها الإيجابي من إطلاق حوار عام وشفاف للبحث في استراتيجية جديدة مستدامة لقطاع المياه تحافظ على ثروتنا المائيّة وتؤمن مياه اضافية لبيروت دون الحاجة الى إنشاء سدود مكلفة مالياً وبيئياً، وتحث الحكومة ومجلس النواب على الاستفادة من الاستملاكات التي حصلت في مرج بسري لإعلانه محمية وتكريسه للزراعة والسياحة البيئية والدينية والأثرية".
ورحبت الحركة بـ"طرح البنك الدولي بتحويل الاموال غير المنفقة ضمن مشروع سد بسري وهو ما سبق للحركة البيئية اللبنانية ان طالبت به، واستخدامها بشكل أكثر فعالية للإستجابة لإحتياجات الشعب اللبناني الملحّة والمستجدة حديثاً".
كانت هذه تفاصيل خبر الحركة البيئية اللبنانية: لإطلاق حوار عام وشفاف للبحث باستراتيجية جديدة مستدامة لقطاع المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.