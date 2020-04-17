مهندس من العدوسية أنجز روبوتين وقدمهما لمستشفى بيروت الحكومي

أفادت معلومات صحفية عن أن المهندس الشاب طوني جورج أيوب، من بلدة العدوسية- قضاء الزهراني، تمكن وبعد جهود حثيثة من تصنيع روبوتين اصطناعيين أحدهما لتعقيم غرف المصابين بفيروس كورونا، والثاني لفحص الخزعة المأخوذة من المرضى أو المشتبه باصابتهم، وقدمهما الى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي للمساعدة في خدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل 21 حالة وفاة وأكثر من 650 إصابة مؤكدة بالفيروس، وبلغ عدد حالات الشفاء 85 حالة، ويشهد لبنان حالة منع تجول إلا للضرورة القصوى.
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