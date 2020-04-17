مهندس من العدوسية أنجز روبوتين وقدمهما لمستشفى بيروت الحكومي

أفادت معلومات صحفية عن أن المهندس الشاب طوني جورج أيوب، من بلدة العدوسية- قضاء ​الزهراني​، تمكن وبعد جهود حثيثة من تصنيع روبوتين اصطناعيين أحدهما لتعقيم غرف المصابين ب​فيروس كورونا​، والثاني لفحص الخزعة المأخوذة من المرضى أو المشتبه باصابتهم، وقدمهما الى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ للمساعدة في خدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ سجل 21 حالة وفاة وأكثر من 650 إصابة مؤكدة بالفيروس، وبلغ عدد حالات الشفاء 85 حالة، ويشهد لبنان حالة منع تجول إلا للضرورة القصوى.