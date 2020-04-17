قسطنطين: الفجور لا يغطّي الجريمة واذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا

أعتبر مستشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​أنطوان قسطنطين​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه بين عام 1920 1943 تأسست دولة، وبين عام 1943 و 1975 تعمّرت جمهورية، اضافة الى 15 سنة حروب من اجل اسقاطها، وعام 1990 وضع يد ع الحكم بالقوة، ​الدين العام​ صفر ليرة وبالخزينة اكتر من ١٥ مليار​دولار​ ذهب، وبعد 30 سنة اصبح الدين العام 150مليار دولار وسقطت دولة ​الفساد​ والنهب والريع، والفجور لا يغطّي الجريمة، اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا".

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