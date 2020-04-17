حسن يعقد اجتماعات لرفع الجهوزية مع فريق عمل وزارة الصحة

عقد ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في إطار رفع الجهوزية لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، سلسلة اجتماعات مع فريق عمل الوزارة للبدء بتوزيع المساعدات الطبية التي تلقاها ​لبنان​ من كل من ​الصين​ وقطر، وسيبدأ غدا تنفيذ مرحلة زيادة عدد فحوصات الPCR يوميا وتوزيع ​المستلزمات الطبية​ للمستشفيات الحكومية، من ضمن خطة الوزارة التي ترتكز في شكل خاص على زيادة عدد الفحوصات والعينات العشوائية في مختلف المناطق، ما سيتيح تحديد مرحلة الوباء واتخاذ القرارات المناسبة.

ونوه حسن بـ"المجهود الإستثنائي الذي تبديه فرق عمل الوزارة منذ بدء تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الوباء، والذي يضطرها الى العمل بشكل متواصل ومفتوح حتى ساعات متأخرة وفي أيام العطل، لتأمين المواكبة الحثيثة لتنفيذ هذه الخطة بشكل يحقق مصلحة الوطن والمواطنين كافة في مختلف المناطق اللبنانية".