اعتصام أمام بلدية الميناء في طرابلس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

قام عدد من أهالي مدينة الميناء في الشمال، إعتصاما أمام مقر البلدية، احتجاجا على "تدهور الأوضاع المعيشية، التي يئن تحت وطأتها مختلف الشرائح والعائلات الشعبية". وطالبوا ب"تدخل سريع من قبل المسؤولين والسلطات المعنية، والالتفات إلى الأوضاع البائسة، التي يعيشها أبناء الميناء، الذين فقد معظمهم أعماله اليومية، وبالتالي توقف رزقه ورزق عياله".
ولفت المعتصمون إلى "غياب دور البلدية، منذ استقالة المجلس البلدي قبل أشهر"، داعين وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى "التدخل، وإجراء المقتضى القانوني، بتعيين مسؤول لإدارة الشؤون البلدية، يقوم بصرف المساعدات المالية لأبناء الميناء، نظرا للدور الذي يمكن أن تلعبه البلدية في التخفيف من معاناة الناس".
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