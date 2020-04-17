التقدمي الإشتراكي: لشمل أبناء بيروت المستأجرين بالتقديمات المالية

طالب ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​الحكومة اللبنانية​ بشمل أبناء ​بيروت​ المستأجرين بالتقديمات المالية.

وأشار الحزب في بيان إلى أنه "مع مرور الوقت، فإن أزمة بدلات إيجارات المنازل الى مزيد من التأزم. لقد نزحت في السنين الماضية الأكثرية من أبناء بيروت للسكن في بيروت الكبرى والجبل لعدم قدرة هؤلاء على دفع بدلات الإيجارات في العاصمة، ليجدوا أنفسهم اليوم في ظل ​الأزمة​ الراهنة أمام خطر أن يصبحوا بلا مأوى، إذ لم يعد بإمكانهم تسديد بدلات الإيجار مهما كانت زهيدة".

ولفت البيان لذلك إلى أن داخلية بيروت بالحزب الإشتراكي "تطالب رسميا الحكومة اللبنانية بشمل هؤلاء بالتقديمات المالية التي ستعطيها ​وزارة الشؤون الإجتماعية​، وإيجاد حل سريع ومستدام طيلة فترة الأزمة".

