الحزب السوري القومي: الإدارة الأميركية تؤكد على غريزة الاستبداد والصلف الإستعلائي

أكدت عمدة الإعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، في بيان، أنّ "عيد الجلاء يوم مجيد في تاريخ سورية، يرمز إلى عطاء السوريين وتضحياتهم في سبيل نيل الحرية و​تحقيق​ ​الاستقلال​، كما يرمز إلى مقاومتهم الظافرة بأبطالها وشهدائها ومناضليها والتي لا تزال مستمرة إلى يومنا في مواجهة ​الإرهاب​ ورعاته".

ولفت الحزب الى ان "​الإدارة الأميركية​ بتجاهلها دعوات رفع الحصار والعقوبات عن سورية، تؤكد على غريزة الاستبداد والصلف الإستعلائي اللذين يحكمان سلوكها العدواني، وهو سلوك اتبعته ​أميركا​ في كلّ حروبها المفتعلة التي استهدفت عشرات الدول، وحين أبادت مئات الآف البشر بالقنابل النووية التي ألقتها على ​هيروشيما​ وناكازاكي، وحين غزت ​العراق​ ودمّرته وقتلت عشرات آلاف العراقيين، ومنذ أن رعت الحرب الإرهابية الكونية على سورية، وما نجم عنها ارتكاب أفظع مجازر القتل الوحشي بحق السوريين".