الحزب السوري القومي: الإدارة الأميركية تؤكد على غريزة الاستبداد والصلف الإستعلائي

أكدت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، أنّ "عيد الجلاء يوم مجيد في تاريخ سورية، يرمز إلى عطاء السوريين وتضحياتهم في سبيل نيل الحرية وتحقيق الاستقلال، كما يرمز إلى مقاومتهم الظافرة بأبطالها وشهدائها ومناضليها والتي لا تزال مستمرة إلى يومنا في مواجهة الإرهاب ورعاته".
ولفت الحزب الى ان "الإدارة الأميركية بتجاهلها دعوات رفع الحصار والعقوبات عن سورية، تؤكد على غريزة الاستبداد والصلف الإستعلائي اللذين يحكمان سلوكها العدواني، وهو سلوك اتبعته أميركا في كلّ حروبها المفتعلة التي استهدفت عشرات الدول، وحين أبادت مئات الآف البشر بالقنابل النووية التي ألقتها على هيروشيما وناكازاكي، وحين غزت العراق ودمّرته وقتلت عشرات آلاف العراقيين، ومنذ أن رعت الحرب الإرهابية الكونية على سورية، وما نجم عنها ارتكاب أفظع مجازر القتل الوحشي بحق السوريين".
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