الأوقاف المصرية: المساجد مغلقة في رمضان والحديث عن فتحها شائعات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان، انه "لا صحة على الإطلاق لشائعة فتح المساجد فى رمضان، وأن تعليق الجمع والجماعات واستمرار غلق المساجد قائم ما دامت علة الغلق قائمة إلى أن يأذن الله برفع الكرب عن البلاد والعباد"، مشيرة الى ان "سبل الخير واسعة وأن أبواب الرحمة لم ولن تغلق".
ولفتت الوزارة الى ان "فريضة الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار، بناء على الرأي الطبي بأنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار".
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