الحكومة البريطانية لمواطنيها: لا تحجزوا عطلاتكم الصيفية فالوضع لم يتغير بعد

أكدت ​الحكومة البريطانية​ أنه "يجب الالتزام بالتعليمات الحكومية فيما يتعلق بإجراءات الحظر والحجر في البلاد"، معتبرة أنه "لا تغيير في التعليمات ومن المبكر حجز أي مواعيد للسفر أو العطل الصيفية، ويجب على الناس أن لا يحجزوا العطلات الصيفية الآن، بينما لا تزال ​المملكة المتحدة​ تحت إجراءات مواجهة الفيروس التاجي".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباء ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، واجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏