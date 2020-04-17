الخارجية الروسية : نعلم بعرض واشنطن على جورجيا توسيع البحوث البيولوجية العسكرية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ان "موسكو على علم بعرض الولايات المتحدة على جورجيا توسيع برنامج البحوث العسكرية في مختبر لوغار البيولوجي قرب العاصمة تبليسي"، مشيرة الى ان "الحديث يدور حول جمهوريات سوفيتية سابقة، حيث تقوم وزارة الدفاع الأميركية بإنشاء مختبرات بيولوجية مزدوجة الاستخدام، بذريعة محاربة الإرهاب البيولوجي".
ولفتت الوزارة الى ان "موسكو لا تستبعد أن يقوم الأميركيون في مثل هذه المختبرات المنتشرة في البلدان الأخرى، على تطوير وتنويع عناصر مسببة لأمراض خطيرة، بما في ذلك للأغراض العسكرية".
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