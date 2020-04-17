الخارجية الروسية : نعلم بعرض واشنطن على جورجيا توسيع البحوث البيولوجية العسكرية

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ ان "​موسكو​ على علم بعرض ​الولايات المتحدة​ على ​جورجيا​ توسيع برنامج البحوث العسكرية في مختبر لوغار البيولوجي قرب العاصمة تبليسي"، مشيرة الى ان "الحديث يدور حول جمهوريات سوفيتية سابقة، حيث تقوم ​وزارة الدفاع الأميركية​ بإنشاء مختبرات بيولوجية مزدوجة الاستخدام، بذريعة محاربة ​الإرهاب​ البيولوجي".

ولفتت الوزارة الى ان "موسكو لا تستبعد أن يقوم الأميركيون في مثل هذه المختبرات المنتشرة في البلدان الأخرى، على تطوير وتنويع عناصر مسببة لأمراض خطيرة، بما في ذلك للأغراض العسكرية".