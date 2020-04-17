جماعة طنجة تخصص أربع سيارات جديدة لتعقيم المدينة

لتمكين قسم “حفظ الصحة والمحافظة على البيئة” بمعدات جديدة لدعم عمليات التعقيم، والتطهير اليومي ضد وباء “كوفيد -19″، توصلت مصالح جماعة طنجة بأربع سيارات “بيكوب” من نوع “طويوطا”، تسلمها رئيس مجلس الجماعة “محمد البشير العبدلاوي”، صباح أمس الخميس.

وحسب بلاغ للجماعة، فإن السيارات الأربع، ستكون حاملة للرشاشات المدفعية، التي ستتوصل بها الجماعة لاحقا، قصد تطعيم القسم بما يلزمه من الآليات، والمعدات الضرورية لمواكبة جائحة كوفيد-19.

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وتأتي هذه العملية بمجموعة من التدابير، التي تسعى إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف الجماعة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت جماعة طنجة، في وقت سابق، من اقتناء مجموعة من المعدات، والآليات المرتبطة بعمليات التعقيم، والتطهير، مخصصة حتى يتسنى لطاقم قسم “حفظ الصحة والمحافظة على البيئة” مواجهة الضغط المتزايد لعمليات، وحملات التعقيم في المدينة.