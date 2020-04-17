أصدرت المحكمة الإبتدائية، في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، حكما بالحبس سنة نافذة، في حق صاحبة قناة على موقع (يوتيوب) تدعى “مي نعيمة”، بعد اتهامها بنشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت “مي نعيمة”، قبل أسابيع، للاشتباه في تورطها في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وكانت “مي نعيمة”، البالغة من العمر 48 سنة، نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسابيع من اعتقالها…المحكمة تصدر حكمها على “مي نعيمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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