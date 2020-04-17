حفل افتراضي جمع بين 21 موسيقيا من منزلهم بينهم الفنانة نبيلة معان – فيديو

اجتمع 21 فنانا موسيقيا، بينهم الفنانة نبيلة معان، لتقديم حفل افتراضي للموسيقى الأندلسية، كان فايسبوك مسرحا له، ليلة أول أمس الأربعاء.
وبث الحفل الافتراضي “تراثنا من دارنا”، الذي أشرف على تنسيقه العازف، سليم عامري، بوجود 19 عازفا آخرين لمختلف الآلات من مختلف المدن، من طنجة، وتطوان، وفاس، ومكناس، والرباط، ومراكش، والدارالبيضاء.
الحفل المقام ليس الأول من نوعه، وإنما سبق لنفس المجموعة بث حفل مشابه سابقا، لكن مع عدد أقل من الموسيقيين.
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