إدارة مهرجان كان لم تستسلم أمام كورونا.. ترغب في إقامته بشكل غير معهود

ترفض إدارة مهرجان “كان” السينمائي، الاستسلام لظرف كورونا، وإلغاء دورته لهذه السنة، حيث تعمل جاهدة إلى الوصول إلى حل بديل.

تقارير إعلامية فرنسية كشفت أن الدورة 73، يمكن أن تقام “بشكل غير معهود”، لتجنب إلغاء جائحة كوفيد-19 الحدث العالمي البارز.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، بداية الأسبوع الحالي، حظر المهرجانات، والأحداث الكبرى حتى منتصف يونيو المقبل على أقرب تقدير.

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وقال المنظمون: “أصبح صعبا التفكير بأن مهرجان كان يمكن أن يقام هذه السنة بشكله الأساسي، ومع ذلك بدأنا منذ يوم الاثنين الماضي، استشارة جهات عدة في الوسط المهني في فرنسا، والخارج، وقد أجمع هؤلاء على أن المهرجان يجب أن يواصل درس مختلف الفرضيات، التي تتيح مواكبة السنة السينمائية من خلال إعطاء أفلام مهرجان كان 2020 فرصة للوجود بطريقة، أو بأخرى”.

ويقام المهرجان في العادة، في شهر يونيو، ويستقطب نحو 40 ألف مختص في المجال، إضافة إلى نحو 200 ألف متفرج.

ويمكن أن يقام المهرجان بشكل افتراضي، خصوصا مع لجوء جل القطاعات للأنترنت لتعويض توقف الحياة بشكل عاد، فيما هناك احتمالية تأجيل المهرجان إلى مطلع يوليوز المقبل.