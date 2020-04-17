"الثقافة عن بُعد": "إيسيسكو" تعلن عن جائزة للأفلام القصيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الجمعة، عن إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، جائزة للأفلام القصيرة، ضمن مبادرتها "الثقافة عن بُعد"، داخل "بيت إيسيسكو الرقمي".

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية في بيان، المبدعات والمبدعين في فلسطين للمشاركة في هذه المسابقة، لتشجيعهم على الإبداع في ظل أزمة كورونا (كوفيد-19).

كما دعت إلى تعزيز حضور الإنتاج الفلسطيني في كافة المنابر الدولية الهامة كالـ"إيسيسكو"، وفقا للشروط والمعايير المطلوبة والتي تتوافق بشكل كبير مع إنتاجاتنا وإبداعات أبنائنا.

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وأوضحت أن الجائزة سيتم منحها لثلاثة فائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 8 آلاف دولار أميركي، والثاني على 6 آلاف، و4 آلاف دولار للفائز بالمركز الثالث.

وأكدت "إيسيسكو" أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الشباب، وتشجيعهم على الإبداع الفني، واكتشاف مواهبهم في إنتاج الأفلام التخييلية والتوثيقية القصيرة، ونشر ثقافة السلام، وتشجيع الإنتاج السينمائي، وتكوين مكتبة الإيسيسكو الرقمية للأفلام القصيرة، وإلى استشراف ما يمكن تسميته "اقتصاد الحياة" ولأنماط العمل والإبداع والإنتاج ومهن المستقبل.

ووفق شروط الجائزة، يجب أن تتناول الأفلام المشاركة في المسابقة أحد المجالات التالية: الدراما – التوثيق – التراث والفلكلور الشعبي – القيم الإنسانية – الصحة والبيئة – أفلام الأطفال – الحياة اليومية في زمن كورونا (كوفيد 19) – الكوميديا، ويمكن أن يكون الفيلم بأصوات طبيعية وموسيقية دون كلام (مثل أفلام الطبيعية والحيوانات…).