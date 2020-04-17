ارتفاعُ عدد مُصابي كورونا في دير الأسد إلى 63

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُعلن في بلدة دير الأسد بمنطقة الشاغور، عن تشخيص 63 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء اليوم الجمعة.

وتشهد دير الأسد والمنطقة نقاط فحص كورونا على مدار يومي، وسط إقبال كبير من المواطنين لإجراء الفحوصات.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حالات الكورونا في دير الأسد آخذة بالازدياد بين ساعة وأخرى، بحسب ما أفاد أحد أفراد نجمة داود الحمراء في حديث لـ"عرب 48".

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هذا، وتسود دير الأسد حالة من التخوف والتوتر إزاء تفاقم حالات الكورونا، في الوقت تدعو فيه السلطات المسؤولة المواطنين لالتزام منازلهم والتقيد بتعليمات وزارة الصحة.

ووصل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا، صباح اليوم، الجمعة، إلى 505 مصابين، بزيادة 45 حالة جديدة عن الأمس، بحسب ما أعلنت الهيئة العرب للطوارئ.

وتقدّر نسبة الارتفاع بـ10%، بينما بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 25088، مع زيادة في عدد الفحوصات تقدّر بـ 2588 فحصا، لتشكّل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي ما يقارب 11.5% من مجمل عدد الفحوصات في البلاد، والذي بلغ 214524.